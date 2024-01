Schillerová: Voliči v zahraničí se rozhodují hlavně na základě titulků tendenčních a k vládě shovívavých novin

Po polední přestávce si k řečnickému pultu dolní komory stoupla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. I ta slibovala mluvit o korespondenční volbě, ale minimálně zpočátku se věnovala kritice vlády.

Především jí vadí hospodářská situace země a nízké rozpočty na investice třeba v dopravě.

„Zatímco globální konkurence české ekonomiky hledí dopředu a rozvíjejí svůj potenciál, Česko přešlapuje na místě. Ba co hůře, vykračuje si směrem vzad,“ řekla s tím, že inovativní strategii, která údajně zůstala vládě po kabinetu, v němž byla ministryní financí, hodil premiér Petr Fiala do posledního šuplíku ve Strakově akademii. „Nemáme plán nemáme vizi, ztrácíme čas a hlavně ztrácíme budoucnost,“ dodala.

V případě korespondenční volby Schillerová argumentovala především tím, že by mohlo docházet k podvodům, otevírá to prostor na nátlak a že by někdo mohl za ně strkat své favority a odesílat je za ně.

Voliči v zahraničí se podle ní mohou „rozhodovat hlavně na základě titulků tendenčních a k vládě shovívavých novin“.

„Dnes je naprostá tajnost hlasování, za plentou jsme sami, bez členů rodiny a šéfů, bez kamarádů a podovně. Když vkládáme hlas do obálky a to pak i s dokladem o totožnosti do dáváme do další obálky, tak záruky ohledně tajnosti padají. Pokud volba přestane být tajná, jsou takové volby v souladu s ústavou?“ řekla Schillerová.