Počet lodí plujících kolem Jemenu klesl na nové minimum

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš označil rakouské občany za „magory“. Zdůvodnil to tím, že v rakouské vládě mají zastoupení Zelení. Babiš to řekl během diskuse ve Sněmovně před projednáváním návrhu na zavedení korespondenční volby. Zaznělo to v jeho víc než tříhodinovém projevu, když se věnoval výstavbě dálnic.