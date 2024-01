Autoškoly v březnu zařadí novou sadu otázek, zaměří se na novinky

Autoškoly v březnu zařadí k závěrečným zkouškám novou sadu otázek. Nové otázky se zaměří zejména na novinky spojené s novelou zákona o provozu na silničních komunikacích, která začala platit na začátku roku.

Přibyde 45 otázek, z toho 35 klasických statických s textem nebo obrázkem a deset dynamických s animacemi a videy. S novými otázkami se žadatelé o řidičské oprávnění setkají poprvé 11. března. Ve věstníku ministerstva dopravy otázky přibydou 1. února, budoucí řidiči se ale s nimi mohou seznámit už nyní na webu. Na tiskové konferenci dnes nové otázky představili zástupci ministerstva dopravy, Asociace autoškol ČR a policie.

„Dynamické otázky jsou zaměřeny zejména na dopravní situace, které často vedou ke krizovým situacím nebo dopravním nehodám,“ uvedl Milan Janda z ministerstva dopravy. Nové otázky se podle něj oproti předchozím dynamickým otázkám zaměří na to, co mohou noví řidiči dělat v rizikových situacích, které nezpůsobili, aby byl dopad co nejmenší. Mezi modelovými situacemi se objeví například zařazování do průběžného pruhu z připojovacího nebo předjíždění. Další se zaměřují na bezpečnost a plynulost dopravy, zejména ve větších městech.

Statické otázky se týkají zejména novinek platných od 1. ledna letošního roku. Velká část otázek je zaměřena na program L17, ve kterém mohou lidé řídit už od 17 let v doprovodu registrovaného mentora. Otázky žadatele seznamují s tím, kdo může dělat mentora, jaké jsou podmínky a podobně. Další část otázek studenty autoškol seznamuje s novými dopravními značkami, jako je třeba sdílená zóna nebo bezpečný odstup. „Ke spoustě dopravních nehod dochází právě nedodržením bezpečného odstupu,“ řekl Pavel Fiala z Policie ČR a dodal, že tyto otázky jsou kvůli prevenci zařazeny i mezi nové dynamické otázky.

Do nové sady jsou ale zařazeny také otázky týkající se kontrolek ve vozidlech. „Je to problematika, se kterou se často setkáváme, že řidiči v dnešních moderních vozidlech nevědí, co znamenají konkrétní sdělovače,“ řekl Janda.

Poprvé asociace s dynamickými otázkami přišla před dvěma lety. Tyto otázky mají podle Jandy budoucí řidiče připravit na různé situace v provozu, ještě než se dostanou na silnici. „Chceme se také vyvarovat toho, že se někdo podle obrázků učí otázky nazpaměť,“ řekl Janda a vysvětlil, že účelem nových otázek není zvládnout test, ale reálné situace v provozu. Podle Jiřího Novotného z Asociace autoškol je vytváření nových dynamických otázek pro vzdělávání začínajících řidičů důležité a asociace se na ně do budoucna zaměří podle dostupných finančních prostředků.

Do několika let by ministerstvo dopravy chtělo přijít s rozdělením teoretické zkoušky na dvě části, které nejspíš budou kopírovat statické a dynamické otázky. „V dovednostní části budou žadatelé aktivně zaklikávat situace, které se v tom provozu v rámci té animace dějí,“ řekl Janda. Znalostní část se podle Novotného zaměří na znalost pravidel provozu, dovednostní se zaměří na prevenci v rizikových situacích. (ČTK)