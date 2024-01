Babiš: Budeme vám komplikovat vládnutí za každou cenu

Lídr ANO Babiš ve svém projevu k tématu korespondenční volby kritizoval vládu a její výkon v různých oblastech života. „Budeme vám komplikovat vládnutí za každou cenu,“ řekl premiérovi Petru Fialovi (ODS) a jeho týmu tvořenému pětikoalicí.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Kromě jiného je Babiš nespokojený s tím, jak předseda kabinetu spolupracuje v rámci V4. „Proč jste rozbil V4?“ ptal se Fialy opakovaně ve své řeči.

„V4 s vaším nástupem přestala fungovat,“ dodal později s tím, že premiér podle něj nekoordinuje výstupy s ostatními státy této formace. Babiš zdůraznil, že rozdílný názor na pomoc Ukrajině by neměl mít na vliv na jednání s partnery ze Slovenska a Maďarska. Jiných témat by se to podle něj nemělo dotýkat.

On sám prý v EU vadil, protože „nepolíbil prsten bruselské chobotnici“. „V Bruselu mě neměli rádi stejně, jak neměli rádi Orbána,“ přirovnal se předseda ANO k lídrovi Maďarska, který v EU platí během debat o Ukrajině za proruského politika.

Následně Babiš pokračoval tématem eura. Původně jako podnikatel před nástupem do politiky byl pro jeho přijetí. Nyní společnou měnu odmítá.

„My euro nepotřebujeme. Je to ztráta naší svrchovanosti a pokud mi nevěříte, tak mi věřte, že to tak je. (…) Vím o čem to je, seděl jsem tam,“ připomínal, že býval před více než dvěma lety premiérem. Euro je podle Babiše jen „politický projekt dalšího ovládání naší země z jiného místa“.

Zatímco Babiš jmenoval, kam všude dával jako premiér ve zdravotnictví peníze, dlouhé minuty četl seznam nemocnic a počítal stovky či desítky milionů korun, ozvalo se z ministerských lavic hlasité lupnutí podobné tomu, když někdo vystřelí zátku šampaňského.

Nešlo o alkohol, to si jen ministryně obrany Jana Černochová (ODS) otevřela láhev se svačinou. Právě když si utírala potřísněnou hranu ruky, otočil se na ni Babiš, kterého zvuk vyrušil od četby seznamu. „Potřebujete první pomoc nebo ne?“ ptal se jí šéf ANO žertem.