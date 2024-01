Babiš slíbil vypsat odměny studentům, kteří napíší „o lžích politiků“

Andrej Babiš ve Sněmovně vyzval studenty vysokých škol, aby psali diplomové práce mimo jiné o lžích politiků. „Babiše, Fialy, Jurečky, pětikoalice, naše lži. Zdokumentujte to. Bavme se o tom,“ řekl na schůzi Poslanecké sněmovny předseda hnutí ANO.

„To je velká příležitost, aby se na to napsaly diplomové práce. A já na to vypíšu odměnu a budu štědrej,“ prohlásil.

Když začal předseda ANO Andrej Babiš mluvit o válce a stěžovat si na Českou televizi, požádala ho místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, aby hovořil k tématu korespondenční volby. „Já si budu mluvit, o čem chci,“ řekl jí Babiš.

A pokračoval o válce, znovu si stěžoval na Českou televizi, říkal, že svého syna do války nepošle, že chce mír.

„Přestaňte nám říkat, že jsme proruští,“ dodával v asociativním sledu témat.

Babiš v této části projevu odmítal, že by strašil válkou, a vzpomínal přitom na dobu, kdy mu to kritici vyčítali kvůli kampani, kterou rozjel a v níž měl heslo: „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“

Avšak následně předseda ANO prohlásil, že tu hrozí další vojenské konflikty: „Když všichni mluví o válce, vidíme, co se děje na Ukrajině, vidíme, co budeme potřebovat, a snad to nebudeme potřebovat. Snad planetu ještě někdo zachrání. EU se Green Dealem snaží zachránit planetu, ale to, že tady hrozí další vojenské konflikty, to nikdo neřeší. To nikdo neřeší,“ opakoval Babiš.