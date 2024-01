Jen blbec nemění své názory, začal Babiš. Následně četl z diplomových prací

Při sněmovním jednání o korespondenční volbě se jako první z opozice ke slovu dostal předseda ANO Andrej Babiš. Obrátil se na plénum a poukázal na to, že volby jsou „svátkem demokracie“. Odvolit na českých ambasádách v cizině podle Babiše není problém.

Ale předseda ANO šel ve své řeči ještě dál. Lidé žijící v zahraničí by se měli na volby vracet do České republiky. „Ale měli by dojet domů a hrdě doma odvolit,“ řekl Babiš.

ANO se jeho ústy ohradilo proti tomu, že mu kritici vyčítají změnu názorů, protože hnutí ve svých materiálech v minulosti podporovalo zavedení korespondenční volby. Odkázal se při tom na oblíbený výrok exprezidenta Miloše Zemana, že jen blbec nemění své názory. „Já jsem ten největší populista a jsem na to hrdý, protože mám rád lidi,“ dodal.

Následně začal Babiš citovat různé pasáže z diplomových prací o politice a politických špičkách.