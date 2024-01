Mezinárodní právo zatím netrestá zločiny proti životnímu prostředí. Existují však snahy o změnu, a to například ukotvením pojmu ekocida do Římského statutu. Bylo by tak možné stíhat jedince, kteří mají na svědomí zvlášť těžké zločiny proti životnímu prostředí, říká v rozhovoru právní vědkyně Hana Müllerová z AV ČR.