Organizace omezily humanitární pomoc v Jemenu po útoku USA a Británie

Humanitární organizace začaly omezovat pomoc poskytovanou v Jemenu kvůli nedávným útokům amerických a britských jednotek na pozice jemenských šíitských povstalců Húthíjů.

Charity varují, že to bude mít hrozivý dopad na obyvatelstvo a prohloubí to nejhorší humanitární krizi na světě. V Jemenu už teď životy dvou třetin obyvatel závisí na humanitární pomoci, uvedl dnes list The Guardian.

Koalice 23 humanitárních organizací působících v této zemi vydala společné prohlášení, v němž varuje, že vojenská eskalace dále ohrozí jejich schopnost poskytovat důležité služby a zároveň zhorší životní podmínky milionů lidí v Jemenu.

„Po úderech USA a Británie byly některé humanitární organizace nuceny pozastavit činnost kvůli obavám o bezpečnost a další organizace vyhodnocují svou schopnost v oblasti nadále působit,“ uvedly organizace. Společné prohlášení podepsala například norská nevládní organizace Norwegian Refugee Council, mezinárodní organizace se sídlem v Londýně Saferworld nebo Relief International.

Další poskytování služeb zvažuje i Save the Children, která se 700 spolupracovníky patří k největším humanitárním organizacím v Jemenu. „Několik našich významných partnerů již pozastavilo poskytování služeb, protože se obávají o bezpečnost zaměstnanců,“ uvedla jejich mluvčí Shannon Orcuttová.

Húthíové ovládají velkou část Jemenu na severozápadě země včetně hlavního města Saná a většinu jemenského pobřeží Rudého moře. Od listopadu opakovaně útočí na obchodní lodě proplouvající oblastí, které mají podle nich spojitost s Izraelem. První vlna asi 60 americko-britských vzdušných a námořních úderů, které mířily hlavně na radary a odpaliště raket, přišla v noci ze čtvrtka na pátek. Další americký úder v Jemenu přišel dnes. (ČTK)