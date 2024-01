Rusko z okupovaných ukrajinských území deportuje i seniory

Ruské úřady převážejí z okupovaných ukrajinských území do Ruska i seniory, které následně umisťují do takzvaných středisek dočasného ubytování a posléze zpravidla do domovů důchodců.

Příbuzní po nich často pátrají a snaží se zprostředkovat jejich návrat domů na Ukrajinu, což je ale velmi obtížné a bez pomoci dobrovolníků někdy i nemožné, napsal portál Nastojaščeje vremja.

Do Ruska převezly ruské úřady také 86letou matku ženy, kterou portál nazývá změněným jménem Olha. Matka, která v článku vystupuje pod jménem Anna, žila na začátku války v malé ukrajinské vesnici. Její dům byl během bojů zničen a ruské úřady Annu v červenci 2022 odvezly pryč z Ukrajiny.

Po různých peripetiích se Anna nakonec ocitla v ruském středisku dočasného ubytování pro ukrajinské uprchlíky a krátce nato v domově důchodců. Anna se přitom chtěla vrátit domů na Ukrajinu, v ústavu pod dohledem a ve stísněném prostoru se necítila dobře. V Rusku ale všechno rozhodli za ní a dali jí ruský pas, vysvětlila její dcera Olha. Ta se nakonec loni na podzim obrátila na ruské dobrovolníky z Petrohradu se žádostí o pomoc se zprostředkováním matčina návratu.

Návrat Anny na Ukrajinu nakonec trval asi dva měsíce. Anna se nejprve pokusila překročit rusko-estonskou hranici. Estonští pohraničníci ji ale nepustili s tím, že strávila v Rusku příliš mnoho času. Na hranici žena čekala několik dní. Nakonec jí nezbylo než se přesunout k hraničnímu přechodu Kolotilovka-Pokrovka, což je jediné místo, přes nějž Ukrajina pouští lidi z ruské strany hranice. S přesunem k tomuto přechodu Anně pomohli dobrovolníci.

Ruskou Kolotilovku a ukrajinskou Pokrovku ale dělí asi dva kilometry, které musela Anna s holí překonat pěšky po štěrkové cestě. Dobrovolníci přitom Anně sehnali vozík, na nějž si mohla dát zavazadlo, a našli také mladou ženu, která souhlasila, že podnikne cestu s ní a případně jí pomůže. Po překonání hranice a dalších peripetiích se nakonec Anna dostala do ukrajinského Charkova.

Šťastný konec měl příběh také seniorky, která se dostala do Ruska z domova důchodců v ukrajinském Mariupolu. Ženu se její neteři s pomocí dobrovolníků podařilo vypátrat v domově pro seniory v ruské Astrachanské oblasti. Vedení ústavu ale nechtělo zpočátku ženu propustit s tím, že má množství diagnóz a je nesoběstačná. Po dlouhých vyjednáváních nakonec ale ženu předalo dobrovolníkům.

„První, o co požádala, když jsme byli za branou a sedli jsme si do auta, bylo, jestli můžeme někam zajet a najíst se,“ popsal dobrovolník, který ženu vyzvedl. Seniorka si mu prý stěžovala, že lidé v domově dostávali velmi malé porce jídla.

Není známo, kolik je v Rusku osamělých převezených ukrajinských seniorů, po nichž se neshánějí jejich příbuzní, a žádná veřejná statistika to nemapuje, podotkl portál. V Rusku podle jeho informací těmto lidem úřady vyřídí doklady a přiznají jim velmi malou penzi, za níž si pak senioři nemohou dovolit ani pokoj v takzvané komunálce, jak se v Rusku nazývá sdílené bydlení. (ČTK)