Soud dnes zamítl žalobu Aliance pro rodinu na Richterovou (Piráti)

Žalobu, kterou Aliance pro rodinu podala na Olgu Richterovou (Piráti), dnes zamítl pražský městský soud. Místopředsedkyně Sněmovny nemusí ze svého facebooku odstranit předloňský příspěvek s vyjádřením, že Aliance pro rodinu je Putinovým hlasem v Evropě.

Nemusí se ani zdržet podobných prohlášení.

Rozhodnutí ještě není pravomocné. Podle předsedkyně soudního senátu Jany Přibylové byly ale výroky Richterové „na hranici toho, jakým způsobem by se měl politik vyjadřovat“ a poslankyně by měla vážit svá slova, aby se nedala dezinterpretovat. Aliance další postup zváží a je pravděpodobné, že se odvolá. ČTK to řekla její šéfka Jana Jochová.

Richterová vystoupila v červnu 2022 spolu s místopředsedou aliance Janem Gregorem v pořadu televize CNN Prima News v debatě o manželství pro všechny. Zmínila, že aliance má k menšinám shodné postoje jako ruský režim, není jasný zdroj jejích financí a evropské ultrakonzervativní organizace dostaly z Ruska v posledních letech miliardy korun. Označila alianci za Putinův hlas v Evropě. Gregor tvrzení odmítl. O den později místopředsedkyně Sněmovny zveřejnila na svém facebooku sestřih debaty. Aliance ji předloni na podzim zažalovala. Požadovala stažení příspěvku a zveřejnění vyjádření, že tvrzení byla nepravdivá.

První tři hodiny se dnes předsedkyně senátu snažila vést obě strany ke smíru. Několikrát jednání přerušila, aby se mohly poradit o nových návrzích. K dohodě nakonec nedospěly, rozhodoval tedy soud. Žalobu aliance zamítl. Richterová podle nepravomocného rozhodnutí nemusí svůj předloňský příspěvek z facebooku odstranit. Nemusí se také zdržet prohlášení, že aliance představuje Putinův hlas v Evropě. Nemusí zveřejnit ani prohlášení, kde by své předchozí výroky označila za nepravdivé. Soudkyně poukázala na svobodu projevu i veřejné snahy aliance a její politické lobování za určité nastavení legislativy.

Vyjádření Richterové má podle Přibylové prvky nadsázky a bylo sice možná expresivní, ale ne vulgární či extrémně zneucťující. „Žalovaná by opravdu měla velmi vážit svá slova, prezentovat je tak, aby nedocházelo k jakékoliv dezinterpretaci. Pokud tak nečiní, měla by se nad sebou primárně zamyslet,“ uvedla předsedkyně senátu při zdůvodnění svého rozhodnutí. Současně ale upozornila, že místopředsedkyně Sněmovny svá vyjádření pronesla v konfrontačním pořadu, její projev byl ústní a ne předem připravený. „Přesto soud podotýká, že minimálně volba slov byla na hranici toho, jakým způsobem by se měl politik reálně vyjadřovat, jak by měl hovořit,“ řekla Přibylová.

Šéfka aliance Jochová ČTK řekla, že organizace zváží další postup. Je pravděpodobné, že by se mohla odvolat, uvedla Jochová. Richterová k soudu nedorazila, v době řízení zasedala Sněmovna. (ČTK)