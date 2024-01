Pěti lidem ten večer darovali orgány jedné z obětí střelby

Poslanec ANO Jan Richter vyprávěl příběh nejen své dcery ale také bratra jedné z obětí, který se mu v uplynulých dnech ozval a dal mu svolení ho zveřejnit. Bratr podle člena ANO prožil tragédii jako mimopražský, což – jak se ukázalo – značně omezovalo jeho možnosti získat informace.

„Protože není z Prahy, tak intervencí sháněl kontakty, telefony, volal na krizovou linku. Nikde nic. Nikdo mu nic neřekl. Nakonec sám z nějakých mediálních výstupů zjistil, kam se ti pacienti odvážejí, tak si udělal seznam nemocnic, telefonní čísla obvolával marně. Buďto nevěděli, nebo naopak zase někde se i dozvěděl dokonce, že nemůžou informovat,“ vypravoval Richter.

Až v noci se podle jeho slov muž dopátral toho, že jeho bratr leží ve Vojenské nemocnici v Praze. Nechtěli mu říct žádné informace. Popisoval, jak jim vysvětloval, kde má jakou jizvu po operaci nebo po zranění, aby ztotožnili, že jde opravdu o rodinu a není nikdo cizí.

„Tak mu řekli, že tam opravdu je. V noci tam jeli. Jeho bratr byl jeden z těch prvních, který byl střelen do hlavy a na místě ho ve vojenský nemocnici už našli při životě, ale s kulkou v hlavě, a ve finále člověka, který by se už nikdy do života nevrátil,“ pokračoval poslanec s tím, že rodina oběti se na místě musela s lékaři dohodnout na odpojení.

„A tady ta rodina řekla, že jestli je zdravý, tak zkusme zachránit další a udělal Vánoce jiným pacientům. Takže pěti lidem ten večer byly darované orgány tohoto člověka. Pro mě neuvěřitelně silný příběh.“

Podle Richtera jsou povinni posluchačům fakulty, těmto rodičům, veřejnosti odpovědět na otázky, které jsou ve vzduchu.