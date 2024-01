V Rusku přibývá leteckých incidentů. V prosinci bez nich prakticky neminul den

V Rusku jsou v poslední době na denním pořádku nehody dopravních letadel, všímají si média. Nedávné incidenty sice neskončily smrtí pasažérů, svědčí ale o vzrůstajícím nebezpečí cestování letadlem v Rusku, napsal dnes americký list The Washington Post (WP).

Do Ruska, které kvůli invazi na Ukrajinu už téměř dva roky čelí západním sankcím, se s obtížemi dostávají náhradní díly.

Minulý měsíc byl na letecké incidenty v Rusku obzvlášť bohatý. Od 1. do 24. prosince se totiž nenašel ve statistice ani jediný den, který by se obešel bez nehody, nouzového přistání nebo přerušení vzletu kvůli technickým problémům, vypočítala dříve stanice Rádio Svobodná Evropa. Na některé dny přitom připadalo podobných incidentů i více.

Představitelé ruského leteckého průmyslu ale i tak podle stanice ujišťují, že bezpečnost ruských letadel se nijak nezhoršila. Aby byl totiž letecký incident v Rusku klasifikován jako nehoda, musel by při něm někdo zemřít nebo by letadlo muselo utrpět zásadní škody. A ruští pasažéři sice v uplynulé době nezřídka křičeli v letadle strachy, zůstali ale naživu.

Hlasitou ránu uslyšeli při startu například 8. prosince cestující na palubě Boeingu 737 na lince z Novosibirsku do Moskvy. Oba motory letounu se vznítily a začaly chrlit plameny. Stejný den nouzově přistál Airbus A319 mířící do Petrohradu poté, co krátce po startu z letiště Miněralnyje vody na jihu Ruska došlo ke ztrátě tlaku v kabině. Videozáznamy zveřejněné na platformě Telegram ale ukázaly cestující, jak plakali a křičeli, když se ze stropu spustily kyslíkové masky, připomněl The Washington Post.

Nikdo z 31 lidí na palubě nezemřel ani loni 9. ledna, když ve výšce 2900 metrů poklesl tlak v kabině letadla An-26 mířícího do Magadanu a z nákladní části vypadlo několik zavazadel. Bez obětí se obešel také incident z 12. září, kdy kvůli selhání hydraulických systémů přistál Airbus A320 přímo na kukuřičném poli v Novosibirské oblasti, a mnohé další nehody dopravních letadel v loňském roce.

Po začátku ruské invaze na Ukrajinu západní země zakázaly vývoz náhradních dílů do Ruska, ale i poskytování údržby, pojištění nebo aktualizování software u strojů ruské letecké flotily. Ta přitom na západních letadlech závisí. Ruské dopravní lety podle WP z 95 procent obsluhují západní letadla.

Někteří ruští analytici po vzoru ruské vlády minimalizují nebezpečí, které by mohlo u letů ruských aerolinií hrozit. Další ale připouštějí, že sankce se začínají na ruském leteckém průmyslu neblaze podepisovat.

„Samozřejmě, že sankce ovlivňují bezpečnost letů,“ sdělil podle WP jednom z rozhovorů ruský novinář Andrej Meňšenin, který se zaměřuje na letectví. „Situace s bezpečnostní letů v Rusku je ale mnohem lepší, než jaké byly předpovědi a očekávání na začátku roku 2022,“ dodal.

Ruské aerolinky podle novináře zmírňují dopady sankcí tím, že dovážejí náhradní díly nebo repasované motory ze zemí střední Asie, Turecka, Singapuru, Íránu a dalších zemí. Piloti se ale nezřídka dostávají pod tlak, když musejí v případě selhání techniky dělat rozhodnutí, na nichž závisí životy cestujících, připouští Meňšenin.

Další ruský odborník na bezpečnost letectví Andrej Patrakov je ohledně stavu ruských letadel mnohem skeptičtější. Patrakov upozorňuje, že ruské úřady nechávají aerolinky, aby využívaly součástky dlouho po uplynutí jejich životnosti, čímž se zvyšuje nebezpečí jejich selhání za letu. Už před západními sankcemi byla bezpečnost ruského letectví podle Patrakova „absolutně katastrofická“. Mnoho letadel by podle něj nyní potřebovalo údržbu, ta ale nepřichází, protože kvůli sankcím chybí součástky. „Když mluvím o problémech, není mým cílem lidi znervózňovat, dělám to pro jejich bezpečí. Někdy je to s leteckou bezpečností velký problém a lidé by mohli nakonec zemřít. Mým posláním je tyto lidi uchránit,“ citoval také americký deník Patrakova. (ČTK)