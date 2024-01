Modlili se za to, aby se jim dcera vrátila do života. Jak to bylo dříve

Sněmovna projednává tragickou událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na plénu vystoupil poslanec ANO Jan Richter. Popisoval, jak mu 21. prosinec změnil život.

„Tři týdny jsem o té události mlčel, nekomunikoval jsem s žádnými novináři, nepsal jsem na žádné sociální sítě, prostě nic jsem v tomto nedělal a pouze jsem každý den od 22. prosince navštěvoval svoji dceru v nemocnici, kde jsem trávil celý den a jenom jsme přemýšleli a modlili se za to, aby se nám dcera vrátila do života tak, jak než šla do té nemocnice nebo v té škole byla. Jak to bylo dříve,“ vyprávěl poslanec o tom, co na fakultě potkalo jeho dceru a čím si jako rodina nyní procházejí.