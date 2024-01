Haley: Trump by se měl přestat schovávat, bez něj do debat nejdu

Republikánka Nikki Haley, která skončila třetí v primárkách státu Iowa, už se nebude účastnit žádných televizních debat, pokud v nich nebude také Donald Trump nebo Joe Biden. „Donald Trump se vyhnul pěti skvělým debatám a teď už by se měl přestat schovávat,“ řekla Haley.

Nikki Haley se účastnila každé televizní debaty, ale s tím je teď konec, dokud se nepřidá také Donald Trump. Ten to nemá v úmyslu. Foto: Gage Skidmore, Flickr

Trump se ale debat odmítá účastnit. To by znamenalo, že nadcházející dvě debaty, jedna televize ABC a druhá na CNN, by byly v ohrožení. DeSantis se zatím nevyjádřil. (Hill)