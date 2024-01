Evropské fotbalové kluby nadále obchodují s ruskými subjekty

Evropské fotbalové kluby v lednovém přestupovém období nadále obchodují s ruskými subjekty. Nejnovější případy se týkají přestupů dvou hráčů z Bulharska a jednoho z Rakouska do ruských klubů, jejichž vedení je na sankčních seznamech.

Grafika: Follow the Money

Podle dat fotbalového statistického serveru Transfermarkt během ledna přestoupili:

francouzsko-alžírský obránce Raján Senhadži z bulharského Krumovgradu do ruské Voroněži za odhadovaných 100 000 eur (ruský klub je přímo spravovaný oblastní vládou, jejíž gubernátor je na sankčním seznamu Evropské unie),

brazilský křídelník Ronaldo z bulharského klubu Levski Sofia do FK Rostov za odhadované dva miliony eur (stejně jako v případě Voroněži je gubernátor tamní oblasti na evropském sankčním seznamu)

a rakouský obránce Aleksandar Jukic z Austrie Vídeň do FC Soči za zhruba 50 000 eur (vlastníkem ruského klubu je sankcionovaný Putinův spojenec a oligarcha Boris Rotenberg).

Týmy z Bulharska a Rakouska se těmito obchody mohly vystavit porušení protiruských sankcí. Pokud k tomu skutečně došlo a jaký trest by případně kluby mohl postihnout, posuzují v jednotlivých zemích úřady, které zodpovídají za vymáhání sankcí. V Česku má takovou pravomoc Finanční analytický úřad, který by se teoreticky mohl zabývat i přestupem reprezentanta Jana Kuchty z Lokomotivu Moskva do pražské Sparty z roku 2022.

Fotbalovým přestupům, které v uplynulých letech mohly porušit sankční režim, se detailně věnujeme zde.