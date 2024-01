„Nebyl to útok na premiéra,“ řekl Rakušan o klipu

Předseda vládního hnutí STAN a ministra vnitra Vít Rakušan hájil klip, který jeho strana v pondělí zveřejnila na sociální síti X. V něm Rakušan kritizuje komunikaci vlády a vyzývá ke zlepšení, což část členů ODS bere jako útok na jejich premiéra Petra Fialu a na jeho kabinet.

„Nebyl ti útok na pana premiéra, hovořil jsem s ním o tom, byl to úkaz naší vlastní sebereflexe,“ řekl Rakušan. Rakušan to řekl na tiskové konferenci před začátkem schůze poslanecké sněmovny.

Klip na tiskové konferenci komentovali i předsedové vládních klubů za ODS Marek Benda a za KDU-ČSL Dufek. „Je to přístup, který pan předseda zvolil, já se s ním tak úplně neztotožňuji,“ řekl ke klipu Dufek.

Marek Benda dodal: „Je to výraz jejich sebereflexe, já to tak vnímám, je to jejich sebereflexe,“ řekl směrem k hnutí STAN.