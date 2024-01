Korespondenční volba má podle SPD zvrátit výsledky budoucích voleb

Zavedením korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí chce podle Tomia Okamury (SPD) vládní pětikoalice nedemokraticky zvrátit výsledky budoucích voleb. SPD bude zákon blokovat všemi zákonnými prostředky, zdůraznil.

Ke spornému návrhu na zavedení korespondenční volby se poslanci sejdou na mimořádné schůzi svolané z koaličního podnětu ve středu.

Okamura uvedl, že koaliční návrh popírá základní principy volebního práva, tedy rovnost, přímost či tajnost hlasování. „Je to útok na legitimitu voleb a umožňuje rozsáhlé manipulace při sčítání hlasů,“ konstatoval. Pro koalici je to patrně důležitější než řešit důsledky energetické krize a inflace, dodal. „Koalice se zavedením korespondenční volby pokouší nedemokratickými prostředky zvrátit výsledky budoucích voleb, protože se její podpora propadla,“ uvedl.

S novelou vedle SPD nesouhlasí ani další opoziční hnutí ANO, očekávají se obstrukce. Předseda poslanců ODS Marek Benda odhaduje, že středeční jednací den by mohl končit o půlnoci či hodinu po ní. Debata o volbě poštou zabere pravděpodobně i čtvrtek a pátek.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít Češi, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli hlasovat dopisem v řádných volbách do Sněmovny v roce 2025.

Opoziční hnutí ANO a SPD mají u Čechů v zahraničí minimální podporu, což koaliční představitelé uvádějí mezi důvody, proč opozice zavedení korespondenční volby nechce. Představitelé ANO ohlásili předložení návrhu zvláštního ústavního zákona o referendu, v němž by byla otázka na zavedení možnosti volby poštou jednou z otázek pro všelidové hlasování. (ČTK)