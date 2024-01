Litevská ministryně: Využití zmrazených ruských aktiv je třeba řešit rychle

O využití ruských zmrazených aktiv v Evropě na pomoc Ukrajině je potřeba rozhodnout co nejrychleji, nejlépe do konce února. Při příchodu na dnešní jednání unijních ministrů financí v Bruselu to řekla litevská ministryně Gintaré Skaisté.

Stejně tak je podle Skaisté potřeba dosáhnout schválení unijní finanční pomoci Ukrajině v objemu 50 miliard eur (1,2 bilionu korun), kterou v prosinci zablokovalo Maďarsko. Jestliže se na mimořádném summitu EU 1. února nedohodne celá sedmadvacítka, měla by Evropská komise podle litevské ministryně připravit plán B.

„Vítáme návrh Evropské komise o využití výnosů z ruských zmrazených aktiv, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že jde jen o první krok. Musíme o tom rozhodnout co nejrychleji, každý den se počítá,“ řekla novinářům litevská ministryně financí. Rozhodnutí, jak s aktivy naložit, by podle ní mělo být přijato nejlépe do konce února, tedy do doby, kdy uplynou dva roky od zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

Ministryně Skaisté zmínila, že v USA a Kanadě se hovoří dokonce přímo o zabavení některých ruských aktiv, tedy nejen výnosů z nich. Evropa by podle ní ani tady neměla jen nečinně přihlížet. „Musíme najít legální způsoby, jak zabavit ruská aktiva a dát je Ukrajině na rekonstrukci země po válce,“ dodala.

Dnešní zasedání unijních ministrů financí je prvním za belgického předsednictví. Právě i jeho představitel, belgický ministr financí Vincent Van Peteghem, zdůraznil, že je potřeba ohledně takzvané ukrajinské facility dosáhnout řešení celé sedmadvacítky. Ukrajinskou facilitou je nazývána finanční pomoc pro Kyjev v hodnotě 50 miliard eur na příští čtyři roky, která je součástí revize dlouhodobého rozpočtu EU. (ČTK)