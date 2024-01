Zemřel projektant pražského Jihozápadního Města Ivo Oberstein

Ve věku 88 let zemřel architekt, urbanista a pedagog Ivo Oberstein, který se svým týmem vypracoval projekt sídliště pražského Jihozápadního Města, tedy oblasti Nových Butovic, Lužin, Stodůlek a tamního Centrálního parku. Včera o tom informovala Česká komora architektů, k jejímž zakládajícím členům Oberstein patřil.

Jeho tým předtím získal druhou cenu v soutěži na návrh městské části Jižní Město. Za celoživotní dílo a přínos architektuře Oberstein obdržel Cenu Obce architektů a Cenu Jože Plečnika.

„Paneláky jsem nenáviděl, ale udělal jsem se svým týmem maximum k polidštění a vyřešení veřejného prostředí ulic, náměstí i prostor uvnitř bloků,“ řekl Ivo Oberstein v jednom z rozhovorů v roce 2016. „Brali jsme to jako ohromnou výzvu, chodili jsme po ostatních rozestavěných sídlištích, sledovali technologii sice rychlé, zato však značně hrubé výstavby. V maximální míře jsme se chtěli vyvarovat chyb, které jsme tam viděli. Měli jsme radost ze všeho, co se nám povedlo vyřešit lépe – byť to byly někdy jen zdánlivé maličkosti,“ dodal.

Návrh řešení výstavby Jihozápadního Města se podle komory architektů zásadně lišil od tehdejšího pojetí panelového sídliště. Uvnitř rozlehlých obytných bloků s parkovou úpravou byly postaveny školy, mateřské školy, hřiště, služby a vznikaly příjemné veřejné prostory. Oberstein podle komory i po dokončení projektu s radnicí konzultoval plány na rozvoj sídliště, odmítal například záměr vybudovat zde prostorově objemné mrakodrapy.

Oberstein se narodil v květnu 1935 ve Zdicích na Berounsku, zemřel letos 6. ledna, jak komoru architektů o víkendu informovala jeho rodina. Vystudoval katedru urbanismu na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického (ČVUT). Po praxi v Karlových Varech začal pracovat v Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy. Druhou cenu v soutěži na návrh městské části Jižní Město získal jeho tým v roce 1967, soutěž na sídliště Jihozápadního Města pro až 80 000 obyvatel už vyhrál.

V 70. a 80. letech Oberstein vedl Atelier 7 v Projektovém ústavu výstavby hlavního města Prahy, v první polovině 90. let působil jako vedoucí architekt v Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy. „Pod jeho vedením se začalo pracovat mimo jiné na novém územním plánu Prahy a na urbanistických studiích pražské památkové rezervace, Smíchova nebo generelu Vltavy. V letech 1999 až 2005 pracoval na urbanistickém návrhu Slunečního náměstí a radnice Prahy 13,“ napsala Česká komora architektů. Zároveň Oberstein působil jako vědecký a pedagogický pracovník na Fakultě architektury ČVUT.

Cenu Obce architektů za celoživotní dílo obdržel Oberstein v roce 2013, Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře o pět let později. Loni ho Obec architektů nominovala na Cenu Patrika Abercrombieho za městské plánování a design Mezinárodní unie architektů (UIA). (ČTK)