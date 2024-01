K ukrajinskému protikorupčnímu novináři domů se pokoušeli dobýt neznámí muži

Ukrajinská média píšou, že letectvo nad Azovským mořem sestřelilo ruský letoun A-50 a poškodilo Il-22M. Uvedl to server RBC s odvoláním na nejmenované armádní zdroje. A-50 měl být sestřelen ve středu večer, poté, co se vydal do služby v Záporožské oblasti na Ukrajině.