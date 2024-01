Oxfam: Od pandemie se majetek pěti nejbohatších zdvojnásobil, ale pět miliard lidí zchudlo

Pandemie covidu-19 ještě více prohloubila rozdíly velmi bohatými a většinou světové populace. Zatímco majetek pěti nejbohatších lidí světa se od pandemie více než zdvojnásobil, pět miliard lidí za tu dobu zchudlo, vyplývá ze zprávy organizace Oxfam, která bojuje proti chudobě.

Od roku 2020, kdy svět zasáhla pandemie, se majetek pěti nebohatších lidí světa pode Oxfamu reálně zvýšil o 114 procent. Do této skupiny patří ředitel automobilky Tesla Elon Musk, majitel firmy na prodej luxusního zboží LVMH Bernard Arnault a jeho rodina, zakladatel Amazonu Jeff Bezos, zakladatel technologické firmy Oracle Larry Ellison a také investiční guru Warren Buffett. Souhrnná hodnota jejich majetku se zvýšila na 869 miliard USD (19,6 bilionu korun) ze 405 miliard USD. Za tuto dobu se hodnota jejich majetku zvyšovala tempem 14 milionů USD za hodinu.

Na druhé straně téměř pět miliard lidí ve stejné době zchudlo. Pokud současný trend bude pokračovat, tak do deseti let bude mít svět prvního člověka s majetkem více než jeden bilion USD (22,5 bilionu korun), ale chudobu se nepodaří vymýtit dříve než za 229 let. (České noviny)