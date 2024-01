Video dne: Jennifer Lopez má nový klip od manžela

Prostřednictvím nového singlu ohlásila zpěvačka Jennifer Lopez vydání nové desky. Album This Is Me… Now bude k dispozici 16. února a je devátou položkou její diskografie.

Videoklip k pilotnímu singlu Can’t Get Enough režíroval manžel zpěvačky, herec Ben Affleck. „Ne že by někdy točil hudební videa nebo něco podobného, ale prostě věřím jeho názoru a jeho nápadům,“ prohlásila JLo v rozhovoru pro magazín People. „Koneckonců mě nikdo nezná lépe než on.“