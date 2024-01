Hladík se v tajném hlasování postavil za setrvání Jurečky v čele lidovců

Ministr životního prostředí a místopředseda lidovců Petr Hladík se minulý týden v úterý v tajném hlasování postavil za předsedu Mariana Jurečku. Dřívější termín sjezdu KDU-ČSL by mu nevadil. Hladík to řekl na tiskové konferenci jihomoravských lidovců v Brně.

Z Hladíkovy argumentace vyplynulo, že Jurečkova kauza s vánočním večírkem na ministerstvu 21. prosince v době, kdy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy střílel masový vrah, je pro něj uzavřenou záležitostí. Jurečka o své účasti téměř tři týdny mlžil, až poté ji přiznal a omluvil se. „Jednalo se o lidskou chybu, kterou si uvědomil a omluvil se za ni. Nesouvisí ani s řízením strany, ani s řízením ministerstva. Na jeho hlavu se teď snáší kritika za kdeco, ale to je rys české politiky,“ řekl Hladík.

Podle českobudějovických lidovců vrhá kauza na stranu špatné světlo, proto by chtěli sjezd co nejdříve a nikoliv až v říjnu. „O termínu můžeme diskutovat. Musíme navolit nové delegáty a určitě sjezd na jaře být může. Bylo by vhodné svolat širší vedení strany, abychom se o termínu pobavili. Jsme demokratická strana a rozhodne přístup jednotlivých regionů a uvidíme, jestli názor z Českých Budějovic bude většinový, či menšinový,“ řekl Hladík. Zdůraznil, že každopádně musí jít o sjezd řádný, který zvolí nové či staronové předsednictvo, které dovede stranu ke sněmovním volbám v roce 2025.

Kladem podzimního termínu je podle něj to, že je možné vyhodnocovat evropské, krajské a senátní volby, které se letos uskuteční a které mohou vynést některé méně známé politiky vzhůru, což umožní jejich výsledky vyhodnotit. Naopak jarní termín by dával delší čas novému předsednictvu s ohledem na sněmovní volby. (ČTK)