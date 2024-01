Ševčíka by v roli děkana mohl nahradit bývalý člen bankovní rady Řežábek

Odvolaného děkana Miroslava Ševčíka by ve vedení Národohospodářské fakulty VŠE mohl nahradit bývalý člen rady České národní banky Pavel Řežábek, píše server Seznam Zprávy. Řežábek se k informacím vyjádřit nechtěl.

Řežábek je členem Katedry hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty a působí i v její vědecké radě. Dříve pracoval ve vedení České konsolidační agentury, později sponzoroval Institut Václava Klause.

Zatím není zřejmé, kdy fakultní senát vyhlásí volbu nového děkana. Podle posledního návrhu k tomu mohlo dojít již během ledna, návrh však krátce před Vánoci nezískal dostatek hlasů senátorů.

„Rektor VŠE Petr Dvořák se Akademického senátu Národohospodářské fakulty (AS NF) dotázal, kdy může očekávat návrh na jmenování nového děkana, nicméně AS NF zatím volby nového děkana nevyhlásil a ani nesdělil, kdy tak učiní. Rektor je toho názoru, že AS NF by v zájmu fakulty volby nového děkana měl vyhlásit co nejdříve. O možných kandidátech rektor žádné informace nemá,“ sdělila Seznam Zprávám mluvčí VŠE Kateřina Pelouchová.

Deníku N Pelouchová minulý týden sdělila, že fakulta se situací zabývá. „V zájmu fakulty by volby nového děkana měla vyhlásit co nejdříve. Předpisy fakulty situaci, kdy je odvolán děkan, explicitně neupravují,“ řekla k tomu, že pro volbu nového děkana neexistuje pevně stanovená lhůta. (Seznam Zprávy, Deník N)