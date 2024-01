Vedení Prahy zvolilo členy dozorčích rad městských firem Obecní dům a Kolektory Praha (KP). V případě Obecního domu se to týká jednoho člena z pěti, u firmy Kolektory Praha zástupci magistrátu do rady opětovně zvolili dva členy ze sedmi. Vyplývá to z dokumentů, které schválili pražští radní.

Do dozorčí rady Obecního domu byl zvolen městský zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL), který v ní již působil a na konci minulého roku mu skončil mandát člena. V dozorčí radě KP znovu zasedne zastupitelka Prahy 4 Tereza Nislerová (Praha sobě) a radní Prahy 9 Zdeněk Davídek (STAN), které valná hromada dozorčí rady taktéž opětovně zvolila do funkce po skončení mandátu.

Současné vedení magistrátu postupně vyměňuje členy dozorčích rad městských společností, už dříve tak obměnilo například radu největší městské firmy, dopravního podniku (DPP) nebo Pražské vodohospodářské společnosti.

V dozorčích radách mají mít podle dohody vládnoucí koalice opoziční strany v každé firmě vždy jednoho zástupce a musí se mezi sebou domluvit, která ze stran obsadí místo ve které firmě. Výjimkou je pouze DPP, kde má zástupce opoziční ANO i Praha sobě, mimo je pouze opoziční SPD.

Secesní budovu městské akciové společnosti Obecní dům spravuje Praha, konají se v ní kulturní a vzdělávací akce. Firma Kolektory Praha spravuje městskou kolektorovou síť. (ČTK)