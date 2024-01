Vrchní exekutor podle ministerstva spravedlnosti porušil pravidla

Vedení Prahy zvolilo členy dozorčích rad městských firem Obecní dům a Kolektory Praha (KP). V případě Obecního domu se to týká jednoho člena z pěti, u firmy Kolektory Praha zástupci magistrátu do rady opětovně zvolili dva členy ze sedmi. Vyplývá to z dokumentů, které schválili pražští radní.