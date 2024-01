Ukrajinské letectvo sestřelilo ruský letoun A-50, píšou média

Ukrajinská média píšou, že letectvo nad Azovským mořem sestřelilo ruský letoun A-50 a poškodilo Il-22M. Uvedl to server RBC s odvoláním na nejmenované armádní zdroje. A-50 měl být sestřelen ve středu večer, poté, co se vydal do služby v Záporožské oblasti na Ukrajině.

Letouny A-50 plní důležité funkce pro ruskou armádu, detekují protivzdušné systémy, řízené střely a vytyčují cíle pro stíhačky.

Rusko těchto letounů vlastní osm a jsou pro něj kriticky důležité. I proto se snaží držet dále od ukrajinských systémů protivzdušné obrany.

Nahradit ztrátu některého z nich by pro Rusko bylo obtížné. (Kyiv Independent)