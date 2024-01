Sazba daně z nemovitosti se zvedne nejméně o 80 procent, další úpravy mohou přidat obce

Letošní daň z nemovitosti se zvedne nejméně o osmdesát procent. Navýšení je součástí vládního konsolidačního balíčku. Změny se dotknout i lidí, kteří k dani byli dříve přihlášeni.

Přesné zvýšení daně závisí mimo jiné na tom, zda příslušné město nebo obec zavedly takzvaný místní poplatek. U garáží a domů pro rodinnou rekreaci se daň počítá ze způsobu využití uvedeného v katastru nemovitostí – bez ohledu na skutečný stav užívání.

Do 31. ledna je nutné podat pouze přiznání. Finanční úřady by pak do přibližně 22. května měly poslat nové výměry – buď složenkou, datovou schránkou nebo e-mailem. (ČT24)