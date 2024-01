Ryanair čeká omezení kvůli zpoždění dodávky Boeingů

Společnost Ryanair může přijít až o pět milionů cestujících, pokud jí firma Boeing nedodá včas letadla. Uvedl to ředitel letecké společnosti Michael O’Leary. Ryanair měl do konce dubna obdržet 57 letadel Boeing, ale tento deadline výrobce pravděpodobně nesplní.

„Před Vánoci jsme měli mít doručených 27 letadel, nakonec jsme jich dostali jedenáct. Do konce dubna nám mělo být předáno 57 letadel a myslíme si, že budeme rádi, když do konce června dostaneme 50 letadel. Takže nám bude chybět pět, sedm, možná deset letadel pro letošní hlavní letní sezonu,“ řekl O’Leary v rozhovoru pro Financial Times.

Dodal, že ztráta pěti milionů zákazníků pro ně bude pravděpodobně představovat ztrátu mezi dvěma a dvěma a půl procenty zisku.

Kvůli zpožděním byl Ryanair nucen udělat škrty již ve svém zimním letovém řádu. (Seznam Zprávy)