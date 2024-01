Mistrem ČR v cyklokrosu je Boroš, mistryní Zemanová

Mistrem České republiky v cyklokrosu se posedmé stal Michael Boroš, mistryní Kristýna Zemanová, která titul získala potřetí. V mužské kategorii byl druhý Adam Ťoupalík, třetí Zdeněk Štybar. Vítěz se držel v čele většinu závodu a vyhnul se komplikacím.

„Jsem samozřejmě rád, že se mi podařilo vyhrát. Byl to náročný závod. Nebylo to tak jednoznačné a jednoduché, jak to možná vypadá. Nebylo to tolik o výkonnosti, ale povedlo se mi vyvarovat se chyb. Trať se od tréninku hodně změnila. Povolovalo to, dělalo se stále více ledu a bylo to skoro nesjízdné,“ řekl Boroš.

Mistrovství se konalo v Táboře, kde se uskuteční i letošní mistrovství světa. (České noviny)