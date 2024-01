Netanjahu: válka bude trvat několik měsíců

Podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua bude válka v Gaze trvat „ještě několik měsíců“. Řekl to na jednání vlády o rozpočtu na rok 2024. Ten oproti původnímu návrhů počítá s navýšením peněz pro armádu.

„Jsem připraven tady sedět tak dlouho, jak to bude potřeba, pokud to bude možné. Dnes večer to (rozpočet) dokončíme. Přineseme státu Izrael válečný rozpočet, rozpočet, který nám slibuje bezpečnost a budoucnost,“ řekl před jednáním.

Zasedání se koná přesně ve stý den konfliktu mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás.

„Nikoho nevzdáváme, děláme vše pro to, abychom všechny bez výjimky přivedli domů,“ uvedl Netanjahu. V Pásmu Gazy stále zůstává polovina rukojmích. (Times of Israel)