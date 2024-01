Do deseti let může odejít do důchodu až třetina zdravotních sester. Kvůli stárnutí populace bude narůstat počet pacientů. Ministerstvo zdravotnictví chce proto navyšovat kapacity nelékařských oborů na vysokých školách.

„Nepodkročit evropské standardy, neořezat nic, co se týče evropských norem. Ale udělat to studium maximálně prostupné a maximálně vlídné a vstřícné pro studenty,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Současně v Česku působí 82 tisíc zdravotních sester. Aby byl zajištěný plný chod všech zařízení, bylo by jich třeba dalších 2500. (iRozhlas)