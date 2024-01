České hokejistky do 18 let se probojovaly do finále mistrovství světa

Čeští hokejisté získali na mistrovství světa do 20 let bronzovou medaili. Finy porazili 8:5, přestože v zápase ztráceli už 2:5 a o jeden gól prohrávali ještě i dvě minuty před koncem utkání. Ve třetí části však skórovali hned pětkrát, z toho dvakrát do prázdné branky. Loni si Češi ze šampionátu odvezli stříbro. (IIHF)