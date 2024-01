Londýnem pochodovaly na podporu Palestiny a příměří v Pásmu Gazy tisíce lidí

Londýnem dnes pochodovaly tisíce lidí na podporu Palestiny a příměří v Pásmu Gazy, kde 99. dnem pokračuje válka mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. V pohotovosti je podle stanice BBC přes 1700 policistů, kteří zatím zatkli šest lidí za různé přestupky.

Tisíce lidí se podle odhadů zúčastní také večerní demonstrace v hlavním městě Spojených států a ve třiceti dalších zemích v rámci takzvaného Global Day of Action (Světového dne akce).

Od říjnových teroristických útoků Hamásu v Izraeli, při kterých zahynulo kolem 1200 Izraelců, je dnešní akce už sedmým protestem v Londýně na podporu Palestiny. Lidé pochodovali po asi tříkilometrové trase z ulice Queen Victoria Street až na náměstí Parliament Square nedaleko sídla britského parlamentu.

Ačkoliv palestinské barvy – rudá, bílá, zelená a černá – byly na demonstraci všudypřítomné, skupiny tisíců protestujících nebyly jednotné. Někteří provolávali anglickojazyčný slogan „From the river to the sea (Palestine will be free)“, tedy „Palestina bude svobodná od řeky až po moře“, který odkazuje na řeku Jordán a Středozemní moře, mezi nimiž leží stát Izrael a palestinská území. Jiné skupiny svými transparenty a hesly kritizovaly nedávné údery Spojených států a jejich spojenců na cíle jemenských Húthíů, kteří svými útoky ohrožují námořní dopravu v Rudém moři.

Na náměstí Parliament Square byl jedním z řečníků bývalý šéf Labouristické strany Jeremy Corbyn, který v projevu rovněž vyzval k příměří v Pásmu Gazy. Corbyn je, stejně jako současná britská vláda, zastáncem tzv. dvoustátního řešení konfliktu na Blízkém východě. V minulosti se však stal terčem kritiky za slova, že Hamás a libanonské hnutí Hizballáh považuje za své přátele. Za výrok se později omluvil a uvedl, že ho lituje. Evropská unie, Spojené státy a také například česká vláda považují hnutí Hamás za teroristickou organizaci.

Účastníci protestů na podporu Palestiny kritizují především izraelské bombardování Pásma Gazy, kvůli němuž podle úřadů pod kontrolou Hamásu denně umírají desítky až stovky lidí, zejména civilistů. V současné válce mezi Izraelem a hnutím Hamás podle neziskové organizace Oxfam denně umírá více lidí než v jakémkoliv jiném ozbrojeném konfliktu tohoto století – v průměru 250 každý den, proti například v průměru 43,9 za den ve válce na Ukrajině.

Od začátku války v Gaze podle dnešní bilance úřadů ovládaných Hamásem zemřelo v Pásmu Gazy 23 843 Palestinců, z toho většina civilistů. Tento údaj nicméně není možné nezávisle ověřit. (ČTK)