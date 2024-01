Teplota v severních státech USA klesla k minus 40 stupňům Celsia

Americkým Středozápadem v noci na dnešek postupovala sněhová bouře, která o přístup k elektřině v oblasti podle monitorovacího serveru PowerOutage připravila nejméně 368 000 odběratelů.

Přiměla také aerolinky napříč celými Spojenými státy zrušit až 7600 letů, informovala agentura AP. Severní státy Montana, Severní Dakota i části Wyomingu se až do neděle budou místo sněhu potýkat s extrémně nízkými teplotami sahajícími až k minus 40 stupňům Celsia, píše list The New York Times (NYT).

Americká Národní meteorologická služba (NWS) varovala v oblasti západně od Velkých jezer na severovýchodě USA před silným sněžením a větrem o rychlosti až 40 mil (64 km) v hodině. Jízda po silnici tak podle meteorologů bude nebezpečná a místy nebudou silnice sjízdné vůbec. Většina sněhových srážek by měla napadnout dnes, ve státech kolem Velkých jezer by ale do pondělí mělo napadnout mezi deseti a 45 centimetry sněhu – nejvíce v Michiganu u hranic s Kanadou, uvádí NWS.

Lidé na sociálních sítích sdílejí fotografie a příspěvky, podle kterých například uvázli v na letišti ve městě Missoula ve státě Montana, protože odmrazovací vozidla v tak velké zimě nebyla schopna nastartovat. Lokální televizní stanice KRTV informovala o teplotách více než 40 stupňů pod nulou. Například ve městě Cut Bank asi 40 kilometrů od kanadských hranic byla dnes dopoledne (podvečer SEČ) pocitová teplota minus 46 stupňů Celsia.

Mrazivé počasí přimělo republikánské uchazeče o Bílý dům Donalda Trumpa, Nikki Haleyovou i Rona DeSantise zrušit předvolební akce, a očekává se, že počasí naruší i republikánské stranické shromáždění v Iowě plánované na pondělí. Půjde o začátek volebního klání, ve kterém Republikánská strana vybere svého kandidáta do listopadových prezidentských voleb. Jak ale připomíná agentura AP, páteř voličstva ve shromážděních tvoří republikáni ve starším až důchodovém věku a mnoho z nich ještě neví, jak se v hlubokých mrazech dostane na jedno z 1500 míst, kde se shromáždění budou konat. (ČTK)