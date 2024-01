Není to proto, že mám dredy a vyřídilku

Ivan Bartoš poděloval stranickým kolegům za to, že ho podpořili. Přiznal, že když v pátek přijel do Brna na celostátní fórum, nachystal si vystoupení pro případ, že by nedopadlo podle jeho představ.

„Když jsem včera večer přijel, tak jsme si připřavil tu řeč, kdybych důvěru členů nedostal. Neberu to jako něco, co je automatické a co funguje jen proto, že mám dredy a že mám vyřídilku,“ prohlásil několik málo minut po vyhlášení výsledků.

„Jsem rád, že jste mi dali důvěru v následujícím období,“ dodal.