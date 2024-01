Euro? Premiér očekává, že STAN bude dodržovat koaliční dohodu

Premiér Petr Fiala na dotaz Deníku N vzkázal STANu a jeho předsedovi Vítu Rakušanovi, že nehodlá zahájit první kroky k přijetí eura. Současně ho opakovaně upozornil, že to není součástí koaliční dohody a že on tato ujednání respektuje.

„Dodržujeme koaliční dohodu a to, na čem jsme se domluvili na začátku, nebo ne? A já patřím k těm, kteří toto dodržují. Já i ustní dohodu, že eurokomisaře bude nominovat koalice Pirátů a Starostů, dodržuji,“ řekl na otázku Deníku N, zda vidí nějakou možnost, že by jeho vláda ustoupila požadavku části koaličních stran a zahájila první kroky, které by v budoucnu mohly vést k zavedení společné evropské měny místo české koruny.

Následně Fiala upozornil koaliční partnery na to, že i od nich očekává, že budou dodržovat dohody. „Dohoda na začátku byla, že budeme dělat kroky k tomu, abychom plnili maastrichtská kritéria, že uděláme kroky k tomu, abychom usnadnili život firmám, které se pohybují v mezinárodním prostředí a mohou účtovat v eurech nebo v jiné měně. Toto jsme splnili, dokonce jsme šli nad rámec toho a umožnili jsme vyplácení mezd za určitých podmínek v cizí měně,“ řekl Fiala na sjezdu pirátů v Brně.

„Já v těchto otázkách nemám žádnou zabetonovanou ideologickou pozici, jsem k takové debatě připraven,“ dodal navíc premiér a předseda ODS.