MO by chtělo zprostředkovávat práci odcházejícím vojákům, žádá změnu zákona

Ministerstvo obrany žádá o možnost zprostředkovávat práci vojákům, kteří odcházejí do zálohy či v ní už jsou. Chtělo by je získat pro český obranný průmysl a využít jejich zkušenosti. Nabízet chce zaměstnání ve státních firmách či institucích.

Požaduje proto doplnění potřebných ustanovení do zákona. Resort to uvedl ve svých připomínkách k navrhované novele o zaměstnanosti, kterou připravilo ministerstvo práce. Zaměstnání mohou teď zprostředkovávat úřady práce a agentury práce.

„V současné bezpečnostní situaci vzrůstá důležitost českého obranného průmyslu a především význam činnosti státních podniků a příspěvkových organizací založených a zřízených ministerstvem obrany. Zabezpečení personálu pro jejich činnost je v současné situaci na trhu práce velmi obtížné. Vhodnými budoucími pracovníky mohou být vojáci odcházející do zálohy nebo v záloze,“ uvedlo ministerstvo obrany. Poukazuje na to, že podle nynější právní úpravy tuto práci ale nemůže nabízet. „Existuje významný veřejný zájem na využití praktických zkušeností vojáků právě na těchto pracovních pozicích, včetně možnosti cíleně zaměřovat rekvalifikaci,“ uvedl resort. Podotkl, že peníze na rekvalifikování vojáků by se tak daly využít efektivněji.

Autoři návrhu poukazují na to, že lidé v armádě slouží na určitou dobu. Většina vojáků je ve službě jen po část své kariéry. Možnost ministerstva nabídnout odcházejícím zaměstnání ve státních firmách či institucích by posílilo pověst ozbrojených sil jako dobrého zaměstnavatele a zlepšilo jejich postavení na trhu práce při získávání nových zájemců, uvedl resort. Jeho připomínka je podle něj zásadní.

Ministerstvo obrany navrhuje, aby se do novely o zaměstnanosti doplnilo jeho jméno do výčtu zprostředkovatelů práce vedle úřadu práce a agentur. Resort by mohl nabízet specifická zaměstnání ve státních firmách a institucích.

Ministerstvo práce požadavky resortu obrany a jeho připomínky k novele zatím nevyhodnotilo. Dříve v podobných případech obvykle návrhy na doplnění novel nezohlednilo se zdůvodněním, že jsou nad rámec chystaných změn. (ČTK)