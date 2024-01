Mikuláš Ferjenčík pochválil vládu

Exposlanec Mikuláš Ferjenčík uzavřel projevy kandidátů na post místopředsedy. „Jsme neúspěšnější pirátská strana na světě. Dostali jsme se do vlády. To je ohromný úspěch a měli bychom na to být hrdí,“ řekl Ferjenčík kolegům.

Upozornil na to, že skutečné změny a modernizaci země mohou dělat jen z vlády.

Ferjenčík také varoval před vývojem na Slovensku, kde v posledních volbách uspěl Robert Fico.