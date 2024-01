O místo v předsednictvu usiluje osm žen

Na pirátském fóru začaly projevy kandidátů na pozice místopředsedů. Podle počtu jedenácti nominací by Jana Holomčíková Leitnerová mohla mít šanci uspět, stejně jako dosavadní místopředsedkyně Hana Hajnová (devět nominací).

„Musím si získávat respekt, není to jednoduché, ale daří se mi to, a dost podobné je to s námi Piráty,“ řekla ve svém projevu Holomčíková Leitnerová a dodala: „Mým cílem bude ukazovat příběhy a tváře těch, kdo prosazují pirátský program na všech úrovních politiky.“

Hajnová svůj projev postavila na tom, že obhajuje post místopředsedkyně, a má tedy zkušenosti. „Byly to právě volby a politická vyjednávání, čemu jsem se věnovala. Přicházím s nabídkou zkušeností,“ uvedla. „Pojďme do voleb jako jeden tým, silný liberální hlas a s tím, že umíme problémy občanů řešit.“