Kandidáti na lídra se navzájem „grilovali“

Na Pirátském fóru končí „grilování“ obou kandidátů na předsedu strany. Měli možnost položit tomu druhému jednu otázku. Markéta Gregorová se zeptala Ivana Bartoše, proč se dříve nevymezil vůči stranickým frakcím, zejména u lidí, kteří mu jsou politicky blízcí. Bartoše zase zajímalo, co Gregorová považuje za zásadní téma evropských voleb.

Bartoš vysvětlil, že u stranických frakcí neodhadl vyhrocenost vnitrostranických sporů. „Nevnímal jsem, že to bylo takto vyhrocené. A začal jsem to vnímat až s volbou do předsednictva,“ řekl k tomu.

Gregorová zase vysvětlila, že zásadním tématem, na kterým se mohou Piráti v krajských i evropských volbách profilovat, je bezpečnost.

„Především na našem bezpečném postoji vůči Ukrajině, ale také na naší práci v europarlamentu. Myslím, že bezpečnost je zásadní pro celou společnost,“ řekla.