Setrvání ve vládě si nyní přejí oba kandidáti do čela Pirátů

Piráti před samotnou volbou předsedy strany přistoupili na Pirátském fóru k veřejnému grilování kandidátů. Obou kandidátů se mohli všichni straníci v moderované diskuzi ptát na jakékoliv otázky – od vnitřního fungování strany po přístup k lidským právům. Opakovala se otázka týkající se setrvání strany ve vládě.

„Momentálně spíše ano,“ řekla k tomu europoslankyně Markéta Gregorová, která se staví k působení současné vlády kritičtěji.

Souhlasil také Bartoš, který však také naznačil, že i on má své hranice k vládnímu působení. „Ano, pokud se nestane nějaký crash, jako manželství v ústavě. To bychom se museli servat do krve,“ řekl Bartoš.