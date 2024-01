Překonejme vnitrostranické bariéry a hledejme věci, co nás spojují, řekl Bartoš

Předseda Ivan Bartoš ve svém projevu na Pirátském fóru řekl, že by chtěl, aby se straně podařilo překonat vnitřní bariéry a „digitální příkopy“. „Hledejme věci, co nás spojují. Já myslím, že je to výdrž, snaha, obětavost a dělání správných věcí. Já myslím, že to jako předseda strany reprezentuji,“ řekl.

Připomněl, že stojí v čele strany už 13 let, nepovažuje to však za nevýhodu. „Já myslím, že není důležitá délka, ale co se za tu dobu podaří,“ shrnul.

„Rozhodně mi nechybí motivace, tah na branku, pracovist, liberální hodnoty a touha po svobodě,“ dodal. Řekl poté také, že si přeje, aby strana obhájila své pozice v Evropě a v krajských volbách.

„Pirátská strana má relevanci – od nejmenší vesničky až po vládní angažmá,“ vysvětlil.