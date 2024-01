MPSV navrhuje zdravotně-sociální služby a placení za delší pobyt v LDN

V Česku by mohly od příštího roku fungovat zdravotně-sociální služby. Poskytovat by je mohly nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory či centra duševního zdraví. Pobyt v LDN by si po třech měsících měli od roku 2027 pacienti sami platit.

Počítá s tím návrh novely o sociálních službách, o zdravotních službách a o veřejném zdravotním pojištění, který předložilo ministerstvo práce. Záměr zveřejnilo spolu s ministerstvem zdravotnictví zhruba před rokem. Tehdy sklidil kritiku. Sociální služby podporují soběstačnost. Hradí se z dotací, příspěvků na péči, plateb od klientů i z darů. Zdravotní služby a léčba se platí ze zdravotního pojištění.

„Samostatný legislativní a organizační rámec pro sociální a zdravotní služby a oddělené financování obou služeb přináší v praxi určité problémy zejména tam, kde se oba systémy setkávají u jednoho uživatele,“ uvedlo ministerstvo .

V podkladech k novele píše, že v sociálních zařízeních se poskytuje zdravotní péče omezeně a v léčebnách zas pacienti dostávají jen základní pomoc se zvládáním potřeb. Sociálně-zdravotní služby by měly zahrnovat potřebný rozsah obou druhů péče. Mohly by je nabízet domovy pro seniory, postižené či se zvláštním režimem, stacionáře, centra duševního zdraví, denní centra, odlehčovací zařízení i nemocnice a léčebny. Ošetřovatelskou péči by zajišťovali buď zaměstnanci, nebo externí poskytovatelé. Požadavky na vybavení a personální zajištění mají stanovit vyhlášky. Za neplnění hrozí sankce.

Za stravu a ubytování lidé v domovech platí. Maximální ceny stanovuje ministerstvo. Pro letošek je to 560 korun na den. Seniorům musí po zaplacení zůstat aspoň 15 procent příjmu. Podle stejných pravidel by se podle návrhu měl začít od roku 2027 platit po třech měsících i pobyt v LDN. Zdravotní pojišťovna by mohla případně svou úhradu prodloužit až o 180 dnů, a to i opakovaně. Plán zavést v LDN placení i další záměry sklidily před rokem kritiku.

Platba má podle autorů novely omezit „nadměrný výskyt“ takzvaných sociálních hospitalizací. Lidé často v LDN zůstávají, protože chybí návazná péče. Podle kontrol zdravotních pojišťoven je to 15 až 20 procent pacientů, uvedlo ministerstvo. Podle něj by se do tří let do zavedení placení kapacita zařízení a služeb měla rozšířit. Přispět k tomu mají evropské peníze. Podle podkladů by vytvoření a vybavení nového zdravotně-sociálního lůžka stálo asi 3,1 milionu korun. V domově by přeměna běžného lůžka na zdravotně-sociální vyšla na 620 000 korun a v léčebně či nemocnici na 150 000 korun.

Resort očekává, že se část léčeben a domovů přemění na sociálně-zdravotní zařízení. Domovy či stacionáře budou muset mít registraci k poskytování sociálních služeb a oprávnění ke zdravotní péči. Pokud požádají, uzavře s nimi zdravotní pojišťovna smlouvu na ošetřovatelskou péči. Při porušování požadavků může kontrakt zrušit a nemusí ho pět let obnovit. Zdravotnická zařízení budou mít s klienty smlouvu na sociální služby. (ČTK)