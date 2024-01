Česká budova v New Yorku má hostit akci krajně pravicové skupiny

Česká národní budova v New Yorku má příští týden hostit besedu pořádanou extremistickou organizací Moms for Liberty. Několik amerických politiků akci kritizovalo, jeden senátor vyzval českého premiéra Fialu k jejímu zrušení.

Ministr zahraničí Lipavský napsal Seznam Zprávám, že konání akce lituje, ale podle jeho úřadu ji již zrušit nejde.

V budově, kde sídlí i český konzulát, by měla příští čtvrtek proběhnout debata nazvaná Giving Parents a Voice, která má podle pořadatelů přinést „upřímnou konverzaci o stavu školství“. Pořadatelská organizace vznikla v roce 2021 a jejím hlavním tématem bylo zpočátku odmítání očkování dětí proti covidu-19 či nošení roušek. Nyní se podle svých kritiků vymezuje vůči sexuálním menšinám či inkluzivnímu školství. Agentura AP například loni informovala, že pobočka Moms for Liberty ve státě Indiana použila ve svém věstníku citát nacistického vůdce Adolfa Hitlera.

„S konáním akce nesouhlasím, aktivity této organizace neodpovídají zájmům české zahraniční politiky, a kdyby bylo na mně, nikdy by se na půdě české národní budovy neodehrála,“ řekl SZ ministr Lipavský. Jeho úřad uvedl, že akci si na základě smlouvy o komerčním pronájmu dohodla krajanská organizace Bohemian Benevolent and Literary Association (BBLA). Generální konzulát o ní nevěděl a již ji nejde zrušit, doplnil úřad.

Poskytnutí prostor kontroverzní organizaci vyvolalo kritiku mezi americkými politiky. Newyorský demokratický senátor Brad Holyman-Sigal na sociální síti X vyzval premiéra Fialu, aby zakročil a akci zrušil. „V New Yorku není pro extremismus místo,“ citoval web Upper East Site kongresmana Jerryho Nadlera, který označil organizaci za „nenávistnou krajně pravicovou skupinu“.

Ministerstvo zahraničí však uvedlo, že akci zrušit nejde, neboť je BBLA vůči Mothers for Liberty smluvně vázána a pro českou stranu by to mohlo mít právní následky. (ČTK)