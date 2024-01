Měl získat svolení Kongresu. Bidena kritizují krajní politici z obou stran

Progresivní křídlo amerických demokratů a krajní křídlo republikánů se shodují v kritice amerického útoku na Jemen. Podle politiků z těchto stran měl prezident Joe Biden před zásahem získat svolení Kongresu.

Tyto frakce se v posledních dvou desetiletích dlouhodobě shodují v názoru na omezení rozsáhlých válečných pravomocí a vojenských operací po celém světě.

„Pokud byl čas na vytvoření mezinárodní koalice, měl přijít do Kongresu,“ řekla předsedkyně progresivního uskupení v Kongresu Pramila Jayapal.

„Chcete říct, že házíme bomby na Blízký východ, zatímco je náš ministr obrany v nemocnici s laptopem na klíně?“ citoval deník Politico Donalda Trumpa.

Zákonodárci by se mohli pokusit zablokovat další vojenskou akci prostřednictvím legislativy.

Jejich názory jsou v rozporu s vedením stran a jejich hlavním postojem. Lídři obou stran totiž do značné míry chválí Bidenovo rozhodnutí udeřit na Húthíje po měsících útoků na lodě v Rudém moři. Pokud mu něco vytýkají, tak jen to, že nezaútočil dřív a ostřeji.

„Chválím vládu za to, že konečně udeřila,“ řekl hlavní republikán pro zahraniční záležitosti Mike McCaul v televizi Fox News. „Je nejvyšší čas. V této části světa rozumí jen jedné věci. Je to síla a je to moc,“ dodal s tím, že Hútíové koordinují svou činnost s Íránem, a tvrdil, že Biden má ústavní pravomoc zajít ještě dál, například udeřit na íránské lodě v sebeobraně. (Politico)

