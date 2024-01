Někteří krajští lídři KDU-ČSL by dřívější sjezd uvítali, jiní jsou za podzim

Plzeňští a liberečtí lidovci podporují návrh českobudějovických lidovců svolat kvůli kauze kolem předsedy Mariana Jurečky celostátní sjezd KDU-ČSL co nejdříve. Jiné kraje mu vyjádřili podporu.

Například podle předsedy středočeských lidovců Roberta Pechy by bylo vhodné zachovat podzimní termín. K němu se přiklánějí například i v karlovarském regionu. Moravskoslezští spolustraníci se k situaci vyjádří v pondělí, kdy zasedá krajský výbor. Vyplývá to z ankety ČTK. Někteří oslovení také zopakovali, že si odstoupení Jurečky nepřejí.

Jurečka se v den tragické střelby na pražské filozofické fakultě 21. prosince účastnil večírku na ministerstvu do ranních hodin. Následně pak kolem své účasti mlžil a až téměř po třech týdnech ji přiznal a omluvil se. Podle českobudějovických lidovců vrhá kauza na stranu špatné světlo. Chtějí proto dřívější sjezd, dnes vyzvali ostatní organizace, aby se k tomu připojily. Potřebují získat podporu minimálně pětiny okresů.

„Vím o tom, že nejsou (v Budějovicích) jediní. Mám zprávy, že do centrály podobných usnesení chodí hodně, takže si myslím, že poptávka po předčasném sjezdu bude. Vzhledem k tomu, že volební sjezd bude mít závažné konsekvence, já osobně podporuju předčasný sjezd, ale usnesení na to žádné nemáme a budeme to řešit ve druhé půlce ledna, kdy máme svolané okresní volební konference,“ řekl dnes ČTK předseda krajské organizace v Libereckém kraji Štěpán Matek. Upozornil, že lidovci původně plánovali sjezd v dubnu, ve stejném termínu se ale rozhodla sněm svolat ODS, proto ho přesunuli na říjen. Teď by se podle Matka měli k původnímu termínu vrátit.

Také lidovci v Plzeňském kraji by byli pro uspořádání sjezdu v bližším než v podzimním termínu, ne však nutně pouze kvůli kauze kolem předsedy. „My dlouhodobě říkáme, že by se na podzim přesunovat neměl, ale měl by se uskutečnit pokud možno v původním dubnovém termínu,“ řekl předseda krajské KDU-ČSL Stanislav Šec. Po dvouletém období od sjezdu v Ostravě je podle něj regulérní požadavek uspořádat sjezd a prodiskutovat určité napětí a případné pochybnosti, mimo jiné i o předsedovi Jurečkovi. Šec se ale zejména domnívá, že vzhledem k současným preferencím strany by se měli lidovci sejít co nejdříve a projednat postup, jak přesvědčit voliče před parlamentním volbami v roce 2025. Výzvu českobudějovických kolegů vnímá částečně také jako snahu o zlepšení komunikace uvnitř strany, která není vždy ideální. .

Místopředseda krajského výboru lidovců ve Zlínském kraji Josef Bazala považuje požadavek českobudějovické KDU-ČSL za legitimní. „Pokud bude sjezd dřív, tak já se tomu nebráním. Neumím odpovědět, jestli jeho dřívější svolání budeme my iniciovat. Ale myslím si, že se o tom budeme bavit,“ řekl Bazala, který je také senátorem. „My, kteří jsme blíže toho dění, tak to nějak vnímáme, třeba jinak než členská základna. Takže těch požadavků (na rychlé svolání sjezdu) může být více,“ uvedl Bazala.

Předseda středočeských lidovců Robert Pecha naopak míní, že by bylo vhodnější zachovat podzimní termín sjezdu. „Nemám problém s žádným termínem, ale právě s ohledem na tu kauzu by bylo lepší vydechnout a relevantně se rozhodnout na podzim, i s ohledem na výsledky krajských voleb,“ podotkl.

Podobný názor má předsedkyně KDU-ČSL v Karlovarském kraji Oĺga Haláková. „Máme před sebou i evropské a hlavně krajské volby. Na sjezdu tak nepůjde jen o personální otázky, ale i přípravu na volby. Proto myslím, že by bylo lepší sjezd mít až na podzim, ale o to lépe jej připravit,“ řekla ČTK.

Důvod pro dřívější svolání sjezdu nevidí ani předseda královéhradeckých lidovců Jiří Veselý. „Napříč stranou probíhá diskuse, proto nevidím důvod pro dřívější termín sjezdu. Detailně jsme kauzu probírali na celostátním výboru v úterý a výsledkem byla poměrně široká podpora pana předsedy,“ řekl dnes ČTK Veselý. Podle něj chybu udělal, ale jeho setrvání v pozici předsedy a ministra je v tuto chvíli přínosnější. Ani místopředseda krajského výboru KDU-ČSL v Pardubickém kraji a místostarosta Litomyšle na Svitavsku Radomil Kašpar si odstoupení Jurečky nepřeje. „Úplně detaily neznám, jen to, co běhá médii. Pro mě je daleko důležitější, jakou práci odvádí na ministerstvu a tu odvádí perfektní,“ řekl dnes ČTK Kašpar.

Podporu dnes Jurečkovi znovu vyjádřil i krajský předseda lidovců na Vysočině Pavel Janoušek. „Za Vysočinu jsme si řekli, že vystoupení nebo reakce předsedy (Jurečky) na večírek byla chybná, ale podpořili jsme ho v dalším setrvání ve funkci jak ministra, tak předsedy strany,“ řekl. Urychlení svolání celostátního sjezdu strany podle něho není potřeba. „Nebo nevím, zatím jsme se k tomu oficiálně nevyjadřovali,“ řekl.

Náměstek moravskoslezského hejtmana, místopředseda KDU-ČSL a předseda moravskoslezských lidovců Lukáš Curylo dnes ČTK řekl, že lidovci v regionu se k vzniklé situaci vyjádří v pondělí, kdy zasedá krajský výbor. „Tam určitě nějaké stanovisko v rámci krajské organizace zaujmeme,“ uvedl Curylo. Předpokládá, že se výbor bude zabývat i návrhem českobudějovických lidovců. Jihomoravští lidovci mají plánované jednání krajského výboru na 29. ledna. „Určitě se budeme bavit o situaci ve straně i o podrobnostech jednání celostátního výboru strany,“ uvedl předseda krajského výboru Roman Celý. (ČTK)