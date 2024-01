Zemřel zakladatel Nadace Charty 77 a jaderný fyzik František Janouch.

Ve věku 92 let dnes ve Švédsku zemřel zakladatel a dlouholetý předseda Nadace Charty 77 jaderný fyzik František Janouch. ČTK to oznámila Nadace Charty 77, podle níž Janouch patřil k nejvýznamnějším osobnostem veřejného a společenského života druhé poloviny 20. století.

Jaderný fyzik František Janouch (vlevo) předal v roce 2010 Petru Rezkovi literární cenu Toma Stopparda Nadace Charty 77. Foto: ČTK

Byl také autorem mnoha vědeckých prací, členem mezinárodních vědeckých organizací a přednášel na řadě univerzit.

„Dnes ráno ve Stockholmu zemřel ve věku 92 let profesor František Janouch,“ uvedla předsedkyně Správní rady Nadace Charty 77 Božena Jirků. Janouch žil a pracoval od 70. let minulého století ve Švédsku. Tam také v prosinci 1978 založil Nadaci Charty 77, která morálně, finančně a materiálně podporovala disidenty pronásledované v Československu. Po roce 1989 přenesl činnost nadace do Prahy, kde se zaměřila na pomoc postiženým a znevýhodněným či na podporu občanské společnosti.

„Od legendární sbírky Konto Míša, která přinesla přes 100 milionů korun, přes podporu nejrůznějších aktivit ve prospěch postižených, až po dnes už slavné Konto Bariéry si Nadace Charty 77 vypracovala pozici jedné z nejvlivnějších neziskových organizací u nás,“ sdělila ČTK Jirků.