Sněžení i námraza mohou komplikovat sjízdnost v Moravskoslezském kaji

Sněhové přeháňky mohou dnes komplikovat řidičům sjízdnost v některých částech Moravskoslezského kraje, může být kvůli nim snížená dohlednost. Především v Beskydech a také na Opavsku, kde se navíc mohou tvořit i sněhové jazyky či námraza, jsou některé komunikace stále zledovatělé.

Většina silnic v regionu je sjízdná jen se zvýšenou opatrností, po chemickém ošetření může být na některých vozovkách rozbředlý sníh. Vyplývá to z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro nákladní automobily s hmotností nad 12 tun je od počátku prosince v Beskydech uzavřený zhruba dvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Ostravice přes Bílou na Horní Bečvu ve Zlínském kraji. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit, a kamiony tak mívají v kopcích problémy. Silnice bývá pro nákladní vozidla v zimě zavřená pravidelně.

Podle meteorologů by dnes v kraji mělo být zataženo až oblačno, lze očekávat také slabé sněžení nebo sněhové přeháňky. Proti předchozím dnům by ale mělo být tepleji a teplota by se mohla dostat až nad bod mrazu. Na horách ale může klesat až k -8 °C (ČTK)