Británie v noci spolu s USA udeří na pozice Húthíjů v Jemenu, píše britský tisk

Británie se dnes v noci pravděpodobně připojí k chystaným úderům Spojených států na vojenské pozice húthíjských povstalců v Jemenu, které podporuje Írán a kteří útočí na obchodní námořní trasy v Rudém moři.

Uvedl to dnes večer na svém webu britský list The Times s odkazem na jednání britské vlády a národní bezpečnostní rady.

Podle Stevena Swinforda, politického komentátora listu The Times, britský premiér Rishi Sunak dnes večer informoval ministry své vlády o bezprostředně plánované vojenské intervenci v Jemenu. Swinford poté na síti X uvedl, že údery lze očekávat velmi brzy a že dnes v noci v této věci učiní pečlivě sladěná prohlášení americký prezident Joe Biden a jeho spojenci v mezinárodní námořní koalici.

Podle plánů by koalice pod vedením USA měla zaútočit stíhacími letouny a válečnými loděmi na klíčové základny a lodě Húthíů, píše Swinford v článku The Times. Británie by mohla vyslat své bojové letouny pravděpodobně ze základny RAF na Kypru. V regionu má také dvě lodě, včetně torpédoborce HMS Diamond, který v úterý sestřelil sedm bezpilotních letounů. Třetí loď, fregata HMS Richmond, je na cestě do oblasti.

Británie a Spojené státy v posledních dnech opakovaně varovaly, že letecké údery na pozice Húthíů se blíží. Britský ministr obrany Grant Shapps ve středu po sestřelení 21 dronů a střel vyslaných z Jemenu prohlásil, že tyto nezákonné útoky jsou zcela nepřijatelné, a pokud budou pokračovat, Húthíové ponesou následky. Dodal, že za útoky nepochybně stojí Írán, který Húthíům dodává nejen zbraně, ale také zpravodajské informace.